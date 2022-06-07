Член ОП Данюк объяснил желание в ЕС получать альтернативную информацию о конфликте на Украине

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Европарламента от Италии Пьерниколы Педичини, который обратился к Еврокомиссии по поводу реализации права граждан ЕС о доступе к разным точкам зрения относительно ситуации на Украине.

«Подобное обращение свидетельствует о том, что и политики, и общественные деятели, и жители Италии, да и в целом Европы начали догадываться, что та картина, которую представляют общественности в контексте ситуации на Украине, она состоит из фейков и желания демонизировать действия российской армии», — считает эксперт.

Он добавил, что Европа всегда гордилась «принципами демократии и свободой слова». Однако в этой ситуации она «не просто отказывается от этих ценностей и принципов, а предлагает вообще о них забыть».

«Если дело касается России, то ни о какой свободе слова, ни о какой альтернативной точке зрения, по их мнению, речи быть не может», — считает Данюк.

Эксперт считает, что в Европе будут всё больше задаваться вопросами о том, что на самом деле происходит на Украине.

«И они смогут увидеть, что та картина, которую им рисовали до этого, — ложная», — заключил собеседник RT.

Ранее в ЕП подняли вопрос о праве получать альтернативную информацию о конфликте на Украине.