Сенатор Цеков отметил вред санкций против России для вводящих их стран ЕС
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По словам сенатора, санкции, введённые против России, вредят самим странам ЕС.
Однако некоторые страны Евросоюза «демонстрируют несогласие с санкционной политикой, которая продолжает своё расширение».
Цеков также отметил, что тем не менее поляки на первое место ставят «жёсткую идеологическую повестку дня по отношению к России».
«Это полнейшая русофобия и русоненавистничество. Готовы они идти на что угодно», — добавил собеседник RT.
По мнению сенатора, страны ЕС страдают от санкций.
«Да, они будут страдать очень сильно от тех санкций, которые они к нам применяют. Больше, чем мы», — высказался Цеков.
Ранее в Польше заявили, что санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря.
Это связано с ограничением деятельности организации Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков. Её услугами пользуются сотни польских организаций.