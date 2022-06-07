Сенатор Цеков отметил вред санкций против России для вводящих их стран ЕС

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление сотрудника компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михала Дудека о введённых Польшей санкциях против России, которые могут привести к загрязнению Балтийского моря.

По словам сенатора, санкции, введённые против России, вредят самим странам ЕС.

Однако некоторые страны Евросоюза «демонстрируют несогласие с санкционной политикой, которая продолжает своё расширение».

Цеков также отметил, что тем не менее поляки на первое место ставят «жёсткую идеологическую повестку дня по отношению к России».

«Это полнейшая русофобия и русоненавистничество. Готовы они идти на что угодно», — добавил собеседник RT.

По мнению сенатора, страны ЕС страдают от санкций.

«Да, они будут страдать очень сильно от тех санкций, которые они к нам применяют. Больше, чем мы», — высказался Цеков.

Ранее в Польше заявили, что санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря.

Это связано с ограничением деятельности организации Sulzer Pumps Wastewater Poland, которая работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков. Её услугами пользуются сотни польских организаций.