В Польше заявили, что санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря
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По данным издания, МВД Польши в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. Это коснулось и компании Sulzer Pumps Wastewater Poland.
Как отметил Дудек, из-за введённых ограничений компания не может оказывать услуги или предоставлять запасные части независимо от того, находится устройство на гарантии или нет.
«Близится экологическая катастрофа», — подчеркнул представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland.
По его словам, выход из строя оборудования на очистных сооружениях приведёт к загрязнению «в течение нескольких дней и Балтийского моря».