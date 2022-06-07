В Польше заявили, что санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря

Введённые Польшей санкции против России могут привести к загрязнению Балтийского моря, заявил в беседе с Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек. Данная организация работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков, её услугами пользуются сотни польских организаций.

По данным издания, МВД Польши в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. Это коснулось и компании Sulzer Pumps Wastewater Poland.

Как отметил Дудек, из-за введённых ограничений компания не может оказывать услуги или предоставлять запасные части независимо от того, находится устройство на гарантии или нет.

«Близится экологическая катастрофа», — подчеркнул представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland.

По его словам, выход из строя оборудования на очистных сооружениях приведёт к загрязнению «в течение нескольких дней и Балтийского моря».