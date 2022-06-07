Япония отозвала приглашение России на мероприятия к 70-му юбилею морских сил самообороны

Короткая ссылка
Власти Японии отозвали приглашение России на мероприятия по случаю 70-летия морских сил самообороны страны.

Об этом сообщает Sankei со ссылкой на главу японского Минобороны Нобуо Киси.

«Действия России на Украине подрывают основы наших усилий, таких как выстраивание доверительных отношений между военно-морскими силами различных стран», — цитирует агентство министра.

Правительство Японии ранее исключило упоминание России из плана стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, сообщает агентство Kyodo.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить