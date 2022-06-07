Япония отозвала приглашение России на мероприятия к 70-му юбилею морских сил самообороны

Власти Японии отозвали приглашение России на мероприятия по случаю 70-летия морских сил самообороны страны.

Об этом сообщает Sankei со ссылкой на главу японского Минобороны Нобуо Киси.

«Действия России на Украине подрывают основы наших усилий, таких как выстраивание доверительных отношений между военно-морскими силами различных стран», — цитирует агентство министра.

Правительство Японии ранее исключило упоминание России из плана стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, сообщает агентство Kyodo.