Kyodo: Япония удалила упоминание России из плана стратегии международного сотрудничества

Правительство Японии исключило упоминание России из плана стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что речь идёт о «плане из восьми пунктов» российско-японского экономического сотрудничества, разработанном при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ.

Документ предусматривал двустороннее сотрудничество в нефтяных и газовых проектах, а также участие Японии в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.

Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Также Япония запретила экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, в том числе 3D-принтеров и оборудования для проведения квантовых вычислений.