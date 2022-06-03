Kyodo: Япония удалила упоминание России из плана стратегии международного сотрудничества

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Правительство Японии исключило упоминание России из плана стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, сообщает агентство Kyodo.
Kyodo: Япония удалила упоминание России из плана стратегии международного сотрудничества
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что речь идёт о «плане из восьми пунктов» российско-японского экономического сотрудничества, разработанном при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ.

Документ предусматривал двустороннее сотрудничество в нефтяных и газовых проектах, а также участие Японии в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.

Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Также Япония запретила экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, в том числе 3D-принтеров и оборудования для проведения квантовых вычислений.

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