Kyodo: Япония удалила упоминание России из плана стратегии международного сотрудничества
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Отмечается, что речь идёт о «плане из восьми пунктов» российско-японского экономического сотрудничества, разработанном при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ.
Документ предусматривал двустороннее сотрудничество в нефтяных и газовых проектах, а также участие Японии в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.
Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.
Также Япония запретила экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, в том числе 3D-принтеров и оборудования для проведения квантовых вычислений.