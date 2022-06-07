Глава МИД Великобритании Трасс прокомментировала вотум доверия Джонсону

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала вотум доверия премьер-министру страны Борису Джонсону. Она заявила, что рада поддержке Джонсона.

«Приятно, что коллеги поддержали премьер-министра. Я поддерживаю его на 100%. Сейчас самое время приступить к работе», — написала Трасс.

Вечером 6 июня члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии Борису Джонсону. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Результаты вотума прокомментировал Борис Джонсон. Он назвал их очень хорошими для политики и страны.