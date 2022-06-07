Борис Джонсон назвал результаты по вотуму доверия очень хорошими для политики и страны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал результаты вотума доверия и назвал их очень хорошими для политики и страны.

Джонсон также поблагодарил своих однопартийцев за оказанную ему поддержку, несмотря на то, что 41% из них проголосовали против, сообщает Sky News.

«Я думаю, что это чрезвычайно хороший, позитивный, убедительный, решающий результат, который позволяет нам двигаться дальше, объединиться и сосредоточиться на достижении результатов, и это именно то, что мы собираемся сделать», — заявил премьер-министр Великобритании.

Вечером 6 июня члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии Борису Джонсону. Голосование проходило тайно в Палате общин: за вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.