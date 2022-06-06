Небензя назвал неубедительными заявления Блинкена об использовании Киевом РСЗО США

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что заявления чиновников США об отказе Украины использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для обстрелов российской территории являются неубедительными.

«Соответствующие высказывания ряда западных чиновников, в частности госсекретаря США (Энтони. — RT) Блинкена, о том, что Киев не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, звучат неубедительно», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя добавил, что высказывания Блинкена фактически легализуют обстрелы по территории Донбасса, в результате которых погибают мирные жители.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает действия США, которые отдаляют мирное урегулирование на Украине.