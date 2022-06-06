Небензя назвал неубедительными заявления Блинкена об использовании Киевом РСЗО США

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что заявления чиновников США об отказе Украины использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для обстрелов российской территории являются неубедительными.
Небензя назвал неубедительными заявления Блинкена об использовании Киевом РСЗО США
  • РИА Новости

«Соответствующие высказывания ряда западных чиновников, в частности госсекретаря США (Энтони. — RT) Блинкена, о том, что Киев не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, звучат неубедительно», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя добавил, что высказывания Блинкена фактически легализуют обстрелы по территории Донбасса, в результате которых погибают мирные жители.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает действия США, которые отдаляют мирное урегулирование на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить