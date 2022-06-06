Небензя назвал неубедительными заявления Блинкена об использовании Киевом РСЗО США
- РИА Новости
«Соответствующие высказывания ряда западных чиновников, в частности госсекретаря США (Энтони. — RT) Блинкена, о том, что Киев не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, звучат неубедительно», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя добавил, что высказывания Блинкена фактически легализуют обстрелы по территории Донбасса, в результате которых погибают мирные жители.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает действия США, которые отдаляют мирное урегулирование на Украине.