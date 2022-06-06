Лавров: Черногория и Северная Македония стали «подпевалами» НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Черногория и Северная Македония стали «подпевалами» НАТО.
Лавров: Черногория и Северная Македония стали «подпевалами» НАТО
  • РИА Новости

Он усомнился в том, что вступление Северной Македонии и Черногории в НАТО укрепило общую безопасность альянса.

«Зато в качестве инструмента сдерживания России, в качестве «подпевал» больших дяденек они со своей ролью вполне справились», — сказал Лавров.

Министр выразил сожаление, что ситуация сложилась таким образом, и назвал народы данных стран дружественными России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова.

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