В МИД Болгарии объяснили, почему не разрешили пролёт самолёта с Лавровым над страной
- РИА Новости
В министерстве заявили, что болгарский МИД нотой от 1 июня 2022 года не предоставил дипломатического разрешения на выполнение полёта над болгарской территорией самолёта с Лавровым на борту.
«Решение принято в соответствии с санкционным режимом Европейского союза против России», — заявили в МИД.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.