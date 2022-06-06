В МИД Болгарии объяснили, почему не разрешили пролёт самолёта с Лавровым над страной

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Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что София отказала в предоставлении воздушного коридора для российского самолёта с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту из-за санкций ЕС. Об этом информирует ТАСС.
В МИД Болгарии объяснили, почему не разрешили пролёт самолёта с Лавровым над страной
  • РИА Новости

В министерстве заявили, что болгарский МИД нотой от 1 июня 2022 года не предоставил дипломатического разрешения на выполнение полёта над болгарской территорией самолёта с Лавровым на борту.

«Решение принято в соответствии с санкционным режимом Европейского союза против России», — заявили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

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