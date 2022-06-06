В Британии консерваторы 6 июня проведут голосование о доверии Джонсону

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Депутаты Консервативной партии в понедельник, 6 июня, проведут голосование о доверии премьер-министру Борису Джонсону.
В Британии консерваторы 6 июня проведут голосование о доверии Джонсону
  • AP

Как сообщает Sky News, об этом заявил глава партийного комитета Грэм Брейди.

Ожидается, что голосование пройдёт между 20:00 и 22:00 мск.

Чтобы остаться лидером партии, Джонсону необходима поддержка минимум половины голосующих.

Ранее британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

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