В Британии консерваторы 6 июня проведут голосование о доверии Джонсону
- AP
Как сообщает Sky News, об этом заявил глава партийного комитета Грэм Брейди.
Ожидается, что голосование пройдёт между 20:00 и 22:00 мск.
Чтобы остаться лидером партии, Джонсону необходима поддержка минимум половины голосующих.
Ранее британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли премьер-министр Борис Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.