Вице-президент ЕК Схинас заявил, что до 3 млн украинцев могут остаться на территории ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью The Washington Post заявил, что до 3 млн украинцев могут остаться на территории Евросоюза вне зависимости от развития событий.

Схинас заявил, что ЕС предоставил украинцам возможность свободного перемещения по территории объединения, работы, обучения, получения жилья и услуг здравоохранения. По словам вице-президента ЕК, это «очень щедрое предложение».

«Я полагаю, что это предложение настолько щедрое, что вне зависимости от развития событий на войне, [в ЕС] останутся по меньшей мере от 2,5 до 3 млн [украинцев]», — сказал он.

По его мнению, к этому необходимо относиться положительно, так как многие из приехавших в ЕС украинцев «высокообразованные и квалифицированные люди» и смогут быстро «стать частью систем» Евросоюза.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов в будущем финансировать восстановление Украины при условии проведения реформ в стране.