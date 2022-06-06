В МИД России заявили, что экономическая война против России срикошетила по США

«Принципиальность» США в отношении властей Венесуэлы рассыпалась, как только экономическая война Вашингтона против России срикошетила по Соединённым Штатам, заявил глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Он отметил, что прямой контакт американцев с Каракасом в нынешних условиях демонстрирует конъюнктурность их внешней политики.

«Вся «принципиальность» рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США. Это всего лишь один из примеров действий Вашингтона, приведших к разбалансировке глобального энергетического рынка», — заявил Щетинин в интервью ТАСС.

По данным Reuters, Госдепартамент США дал согласие на возобновление поставок нефти итальянской компанией Eni и испанской Repsol из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что США разрешили работать нефтяным компаниям Соединённых Штатов и Европы на территории южноамериканского государства.