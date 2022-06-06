Politico: три человека погибли, 11 получили ранения в ходе перестрелки в США
Как сообщает Politico со ссылкой на инспектора полиции Д.Ф. Пейса, несколько человек открыли огонь по толпе незадолго до полуночи.
В результате инцидента погибли двое мужчин и женщина. О состоянии раненых не сообщается.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли два пистолета, один из которых был с увеличенным магазином. Преступников пока не поймали.
Ранее телеканал Fox News сообщал о стрельбе у бара в американском городе Чаттануга в штате Теннесси. Три человека погибли и ещё 14 пострадали.
До этого штате в Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах. В результате трагедии ранены пять человек.