Politico: три человека погибли, 11 получили ранения в ходе перестрелки в США

В результате перестрелки в штате Филадельфия погибли три человека, ещё 11 получили ранения.

Как сообщает Politico со ссылкой на инспектора полиции Д.Ф. Пейса, несколько человек открыли огонь по толпе незадолго до полуночи.

В результате инцидента погибли двое мужчин и женщина. О состоянии раненых не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли два пистолета, один из которых был с увеличенным магазином. Преступников пока не поймали.

Ранее телеканал Fox News сообщал о стрельбе у бара в американском городе Чаттануга в штате Теннесси. Три человека погибли и ещё 14 пострадали.

До этого штате в Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах. В результате трагедии ранены пять человек.