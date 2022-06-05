Три человека погибли и 14 пострадали в результате стрельбы в американском штате Теннесси
- Gettyimages.ru
- © mbbirdy
Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что один из погибших был сбит автомобилем, пытаясь сбежать с места стрельбы, а двое других умерли от огнестрельных ранений.
В местной полиции уточнили, что у нескольких пострадавших в результате стрельбы ранения, опасные для жизни.
К настоящему моменту полицейские никого не задержали в связи с произошедшим.
Ранее телеканал TMJ4 проинформировал, что в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах. В результате трагедии были ранены пять человек.