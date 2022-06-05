Три человека погибли и 14 пострадали в результате стрельбы в американском штате Теннесси

Три человека погибли и ещё 14 пострадали в результате стрельбы у бара в американском городе Чаттануга, который располагается в штате Теннесси.

Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что один из погибших был сбит автомобилем, пытаясь сбежать с места стрельбы, а двое других умерли от огнестрельных ранений.

В местной полиции уточнили, что у нескольких пострадавших в результате стрельбы ранения, опасные для жизни.

К настоящему моменту полицейские никого не задержали в связи с произошедшим.

Ранее телеканал TMJ4 проинформировал, что в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах. В результате трагедии были ранены пять человек.