Глава МИД Чехии Липавский ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса

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Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил об уходе на самоизоляцию из-за COVID-19 — министр сообщил, что вынужден участвовать в переговорах с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром в режиме видеоконференции.

«Я нахожусь на карантине из-за ковида, но современные технологии позволяют разрешить и эту проблему. Спасибо Субраманьяму Джайшанкару за визит, это позволило нам обсудить актуальные вопросы», — написал Липавский в своём Twitter.

В марте чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

28 марта канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что политик также заболел COVID-19 и будет работать из дома.

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