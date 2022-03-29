Премьер-министр Чехии Фиала заболел коронавирусом

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

«Сегодня утром я получил положительный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома», — написал он в Twitter.

28 марта канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что политик также заболел COVID-19 и будет работать из дома.

23 марта бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела коронавирусом.