Премьер-министр Чехии Фиала заболел коронавирусом

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Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Премьер-министр Чехии Фиала заболел коронавирусом
  • AP
  • © Darko Bandic

«Сегодня утром я получил положительный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома», — написал он в Twitter.

28 марта канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что политик также заболел COVID-19 и будет работать из дома.

23 марта бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела коронавирусом.

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