Израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном

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Израильские военные открыли предупредительный огонь в воздух на границе с Ливаном из-за толпы демонстрантов возле ограждения в районе Мейс-эль-Джебель. Об этом сообщает портал «Ан-Нашра».
Израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном
  • AFP
  • © JALAA MAREY

Уточняется, что демонстранты устроили акцию протеста.

«Примерно 14 израильских солдат следили за поведением активистов, они держали под прицелом толпу протестующих. Когда прозвучали выстрелы, демонстранты ретировались», — цитирует одного из очевидцев ТАСС.

Ранее президент Ливана Мишель Аун прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.

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