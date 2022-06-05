Израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном
- AFP
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Уточняется, что демонстранты устроили акцию протеста.
«Примерно 14 израильских солдат следили за поведением активистов, они держали под прицелом толпу протестующих. Когда прозвучали выстрелы, демонстранты ретировались», — цитирует одного из очевидцев ТАСС.
Ранее президент Ливана Мишель Аун прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.