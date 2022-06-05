Израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном

Израильские военные открыли предупредительный огонь в воздух на границе с Ливаном из-за толпы демонстрантов возле ограждения в районе Мейс-эль-Джебель. Об этом сообщает портал «Ан-Нашра».

Уточняется, что демонстранты устроили акцию протеста.

«Примерно 14 израильских солдат следили за поведением активистов, они держали под прицелом толпу протестующих. Когда прозвучали выстрелы, демонстранты ретировались», — цитирует одного из очевидцев ТАСС.

Ранее президент Ливана Мишель Аун прокомментировал намерения Израиля приступить к проведению разведочного бурения на нефть и газ на спорном участке морского шельфа.