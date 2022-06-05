Эрдоган рассказал о панике в Европе из-за конфликта на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что в Европе наблюдается паника из-за украинского кризиса.
Эрдоган рассказал о панике в Европе из-за конфликта на Украине
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Об этом он заявил на съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса», — цитирует ТАСС турецкого лидера.

Он также выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта. 

Как ранее писал Дэвид Игнатиус в Washington Post, президент США Джо Байден столкнулся с паникой лидеров Евросоюза из-за успехов Вооружённых сил России на востоке Украины.

Он добавил, что главы стран начали подсчитывать ущерб и стремятся завершить кризис на Украине.

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