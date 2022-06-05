WP: Байден столкнулся с паникой лидеров ЕС из-за успехов ВС России на востоке Украины
Лидеры ЕС задумались о последствиях происходящей сейчас на Украине ситуации, которые могут нанести ущерб экономикам европейских государств, пишет Дэвид Игнатиус в Washington Post.
На мнение европейских политиков пытается повлиять президент США.
«Самая неотложная задача для Байдена — успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — говорится в статье.
Ранее телеканал CNN сообщал, что представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине без участия властей Киева.