WP: Байден столкнулся с паникой лидеров ЕС из-за успехов ВС России на востоке Украины

Президент США Джо Байден столкнулся с паникой лидеров Евросоюза из-за успехов Вооружённых сил России на востоке Украины. Главы стран начали подсчитывать ущерб и стремятся завершить кризис на Украине.

Лидеры ЕС задумались о последствиях происходящей сейчас на Украине ситуации, которые могут нанести ущерб экономикам европейских государств, пишет Дэвид Игнатиус в Washington Post.

На мнение европейских политиков пытается повлиять президент США.

«Самая неотложная задача для Байдена — успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — говорится в статье.

Ранее телеканал CNN сообщал, что представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине без участия властей Киева.