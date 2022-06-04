CNN: США, Британия и ЕС обсудили условия перемирия на Украине без участия Киева

Представители США, Великобритании и Евросоюза проводят регулярные встречи в рамках обсуждения условий перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине без участия властей Киева.

Как сообщает CNNсо ссылкой на источники, политики рассматривают итальянский план, предполагающий нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.

«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», — говорится в сообщении телеканала.

CNN приводит цитаты нескольких чиновников из США и западных стран, которые констатируют растущую обеспокоенность возможным затягиванием конфликта на Украине на годы в случае, если стороны не вернутся за стол переговоров.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мирные инициативы Запада об урегулировании ситуации на Украине напоминают «чистый поток сознания». По его словам, это касается и плана Италии.