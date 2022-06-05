Политконсультант Люттвак: референдумы в ДНР и ЛНР могут разрешить конфликт на Украине

Политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью изданию Die Welt заявил, что референдумы по вопросам объединения ДНР и ЛНР с Россией могут положить конец кризису вокруг Украины.

По его словам, должны состояться реальные референдумы в ДНР и ЛНР с присутствием «тысяч наблюдателей».

«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики», — заявил Люттвак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.