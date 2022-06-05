AT: передача США РСЗО HIMARS на Украину может привести к непредсказуемым последствиям

Решение американских властей направить Украине ракетные системы залпового огня HIMARS может обернуться непредсказуемыми последствиями для международной безопасности. С таким мнением в статье для журнала American Thinker выступил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

По его словам, 30 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву вооружение, которое способно нанести удар по России.

Семпа добавил, что вскоре американская администрация поменяла свою позицию и объявила о намерении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами».

«Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», — подчеркнул автор статьи.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение властей США направить на Украину новые вооружения.