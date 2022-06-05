AT: передача США РСЗО HIMARS на Украину может привести к непредсказуемым последствиям
По его словам, 30 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву вооружение, которое способно нанести удар по России.
Семпа добавил, что вскоре американская администрация поменяла свою позицию и объявила о намерении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами».
«Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», — подчеркнул автор статьи.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение властей США направить на Украину новые вооружения.