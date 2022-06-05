В Минобороны Австрии назвали задержку поставок оружия на Украину роковым просчётом Запада

В Министерстве обороны Австрии объяснили невозможность доставки тяжёлого вооружения Украине задержкой начала поставок. Это стало серьёзной ошибкой стран Запада, считают в ведомстве.

«Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжёлые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место», — заявил телеканалу Welt стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По его словам, наиболее ценные пути доставки оружия уже контролируются Вооружёнными силами России, железные дороги повреждены, вследствие чего не могут использоваться, а грузовики с вооружением подвергаются обстрелам российскими военными. По этой причине крупную военную технику или не могут доставить, или доставляют небольшими партиями.

Ранее командующий Нацгвардией штата Калифорния генерал-майор Дэвид Болдуин призвал власти США и страны Запада рассмотреть вопрос о поставке Украине самолётов МиГ советского производства, а также истребителей американского и западного образцов.