«Прайм»: конфликты США и Китая могут привести к серьёзным последствиям для обеих стран

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Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал о возможных последствиях конфликта Китая и США.

Так как КНР является вторым по значимости инвестором в государственный долг Америки, а США — крупнейший рынок для Китая, разногласия между странами могут привести к негативному влиянию на экономику обеих стран.

«Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесёт существенные финансовые потери сам», — сообщил Григорьев агентству «Прайм».

В то же время, Америка может отказаться от поставок Китая, но в таком случае самого крупного экспортёра придётся заменить.

«И Китай, и США постараются как можно дольше сохранять ситуацию «худого мира» и будут уклоняться от жёсткого конфликта, даже если он будет носить только экономический характер», — считает эксперт.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США ожидают серьёзные последствия в связи с поощрением американскими властями сепаратизма на Тайване.

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