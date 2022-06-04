Американский генерал Твитти выступил за скорейшее возобновление переговоров Москвы и Киева

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Бывший заместитель главы Европейского командования вооружённых сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти высказался в пользу скорейшего возобновления российско-украинских переговоров.
Американский генерал Твитти выступил за скорейшее возобновление переговоров Москвы и Киева
  • РИА Новости
  • © БелТА

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становиться позиция Украины на будущих переговорах. Если ей будет нечего предложить, то она может потерять по итогу намного больше, чем планировала», — приводит его слова РИА Новости.

Твитти отметил, что у российских военных на Украине сосредоточена «чертовски большая боевая мощь», которой не располагает украинская сторона.

Ранее в Кремле заявили, что Москва чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.

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