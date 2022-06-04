Американский генерал Твитти выступил за скорейшее возобновление переговоров Москвы и Киева

Бывший заместитель главы Европейского командования вооружённых сил США генерал-лейтенант Стивен Твитти высказался в пользу скорейшего возобновления российско-украинских переговоров.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становиться позиция Украины на будущих переговорах. Если ей будет нечего предложить, то она может потерять по итогу намного больше, чем планировала», — приводит его слова РИА Новости.

Твитти отметил, что у российских военных на Украине сосредоточена «чертовски большая боевая мощь», которой не располагает украинская сторона.

Ранее в Кремле заявили, что Москва чётко озвучила свои требования по решению украинского конфликта, Киеву они хорошо известны, но украинские власти «морозят» переговоры.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.