Лавров рассказал о грубом ответе НАТО по поводу возможного включения Украины в альянс

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что НАТО в грубой форме ответили российской стороне по поводу опасений относительно членства Украины в альянсе.
Лавров рассказал о грубом ответе НАТО по поводу возможного включения Украины в альянс
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«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил RT, что руководство НАТО в своих заявлениях забывает упомянуть, что украинский кризис стал следствием непрерывного расширения альянса на восток, пока он в итоге не подобрался вплотную к границам России.

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