Лавров рассказал о грубом ответе НАТО по поводу возможного включения Украины в альянс
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«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — цитирует его ТАСС.
Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил RT, что руководство НАТО в своих заявлениях забывает упомянуть, что украинский кризис стал следствием непрерывного расширения альянса на восток, пока он в итоге не подобрался вплотную к границам России.