Глава Херсонской области прокомментировал санкции ЕС против него
- РИА Новости
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«Это бездумное действие Евросоюза», — заявил он ТАСС.
По его словам, у него нет имущества или счетов в Европе.
Сальдо также считает, что санкции против него — «манипуляционный трюк» и ограничения были введены против него бездумно, основываясь просто на словах украинских властей.
Ранее сообщалось, что Евросоюз внёс персональные санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.