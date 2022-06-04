Глава Херсонской области прокомментировал санкции ЕС против него

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал санкции ЕС против него.
Глава Херсонской области прокомментировал санкции ЕС против него
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«Это бездумное действие Евросоюза», — заявил он ТАСС.

По его словам, у него нет имущества или счетов в Европе.

Сальдо также считает, что санкции против него — «манипуляционный трюк» и ограничения были введены против него бездумно, основываясь просто на словах украинских властей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внёс персональные санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

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