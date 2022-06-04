CNN: позиция некоторых африканских стран стала дипломатической победой России

Отношения некоторых стран Африки к России и визит главы Африканского союза, президента Сенегала Маки Салла в Москву стали дипломатической победой российского лидера Владимира Путина. С таким мнением выступил в эфире телеканала CNN корреспондент Дэвид Маккензи.

«Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», — приводит РИА Новости его слова.

Маккензи считает, что именно этот фактор повлиял на решение стран не поддерживать резолюцию ООН, осуждающую действия России.

По словам журналиста, ситуацию можно назвать дипломатической победой Москвы.

Ранее Путин в ходе встречи с Саллом заявил, что роль Африки на международной арене растёт, и Россия намерена развивать отношения с государствами Африканского континента.