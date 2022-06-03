Путин заявил о намерении России развивать отношения со странами Африки

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Роль Африки на международной арене растёт, и Россия намерена развивать отношения с государствами Африканского континента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путиным в ходе встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.
Путин заявил о намерении России развивать отношения со странами Африки
  • РИА Новости

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными её государствами», — заявил Путин.

Он отметил рост влияния Африки на международной арене в политическом плане. 

Ранее в Кремле сообщили о том, что в Сочи 3 июня состоятся переговоры Владимира Путина с Маки Саллом. Стороны обсудят вопросы взаимодействия, экономического и гуманитарного сотрудничества между Россией и странами Африки.

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