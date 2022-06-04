Власти Мексики работают над устранением проблемы с отказами в визах россиянам

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Посольство России сообщило, что власти Мексики проинформированы о ситуации с отказами в визах россиянам, которые приходят на украинском языке, и работают над устранением ошибки.
Власти Мексики работают над устранением проблемы с отказами в визах россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © John Coletti

«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что российские дипломаты проинформировали власти страны о проблеме, Мехико работает над её устранением.

Ранее стало известно, что граждане России при попытке оформления электронной визы в Мексику на сайте посольства получают отказ в оказании услуги на украинском языке.

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