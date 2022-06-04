Власти Мексики работают над устранением проблемы с отказами в визах россиянам
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«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что российские дипломаты проинформировали власти страны о проблеме, Мехико работает над её устранением.
Ранее стало известно, что граждане России при попытке оформления электронной визы в Мексику на сайте посольства получают отказ в оказании услуги на украинском языке.