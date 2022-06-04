Власти Мексики работают над устранением проблемы с отказами в визах россиянам

Посольство России сообщило, что власти Мексики проинформированы о ситуации с отказами в визах россиянам, которые приходят на украинском языке, и работают над устранением ошибки.

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