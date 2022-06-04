Россиянам при оформлении визы в Мексику приходит отказ на украинском языке
С января 2017 года россияне имеют право въехать в страну по электронной визе, но только воздушным путём. Для оформления разрешения на въезд в электронном формате необходимо заполнить анкету на сайте дипмиссии с личными данными, указать гражданство и даты посещения страны.
Как сообщает РИА Новости, после указания гражданства «Россия» в нужном поле, после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, из которого следует, что запрос «не обработан».
В посольстве Мексики или МИД пока не прокомментировали ситуацию.
В посольстве Дании в России ранее заявили о приостановке приёма заявлений на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, за исключением официальных визитов.
Россиянам порекомендовали обращаться за получением виз и видов на жительство в визовые центры других государств.