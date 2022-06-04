Россиянам при оформлении визы в Мексику приходит отказ на украинском языке

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Граждане России при попытке оформления электронной визы в Мексику на сайте посольства получают отказ в оказании услуги на украинском языке.

С января 2017 года россияне имеют право въехать в страну по электронной визе, но только воздушным путём. Для оформления разрешения на въезд в электронном формате необходимо заполнить анкету на сайте дипмиссии с личными данными, указать гражданство и даты посещения страны.

Как сообщает РИА Новости, после указания гражданства «Россия» в нужном поле, после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, из которого следует, что запрос «не обработан».

В посольстве Мексики или МИД пока не прокомментировали ситуацию.

В посольстве Дании в России ранее заявили о приостановке приёма заявлений на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, за исключением официальных визитов.

Россиянам порекомендовали обращаться за получением виз и видов на жительство в визовые центры других государств.

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