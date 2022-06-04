Медведев назвал беззаконием санкции Запада против членов семей российских чиновников
- РИА Новости
По его словам, в ситуации с санкциями страны Запада решили «воспроизвести лучшие практики прошлого».
«Вот возьмём санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, — но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников», — написал он в Telegram.
Медведев подчеркнул, что за решения законотворцев из Европы и США «ответит семья».
«По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям!» — отметил он.
Ранее Медведев заявил, что Россия без всяких сомнений сможет противостоять западным санкциям и преодолеть их.