Медведев назвал беззаконием санкции Запада против членов семей российских чиновников

Введение западными странами санкций в отношении родственников российских чиновников является беззаконием. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, в ситуации с санкциями страны Запада решили «воспроизвести лучшие практики прошлого».

«Вот возьмём санкции. Тут двойное беззаконие. Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий — государственные деятели или депутаты, — но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников», — написал он в Telegram.

Медведев подчеркнул, что за решения законотворцев из Европы и США «ответит семья».

«По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям!» — отметил он.

Ранее Медведев заявил, что Россия без всяких сомнений сможет противостоять западным санкциям и преодолеть их.