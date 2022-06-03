Медведев выразил уверенность, что Россия преодолеет санкции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Al Jazeera заявил, что страна без всяких сомнений сможет противостоять западным санкциям и преодолеть их.

«Да, ограничения нынешние — ещё более жёсткие (чем в 2014 году. — RT), но у нас нет никаких сомнений, что мы сможем этим ограничениям противостоять», — цитирует его РИА Новости.

Медведев отметил, что Россия является большой и богатой страной.

«Всякие санкции мы, вне сомнения, преодолеем», — подчеркнул он.

Ранее в своей статье редактор-экономист британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт заявил, что Россия побеждает в экономической войне против Запада.