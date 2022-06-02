The Guardian: Россия побеждает в экономической войне против Запада

Россия побеждает в экономической войне против Запада, заявил в своей статье редактор-экономист британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт.

В статье говорится, что прошло три месяца, как «Запад начал свою экономическую войну против России». Эллиотт отмечает, что «она идёт не по плану».

«Наоборот, дела идут очень плохо», — пишет он.

По его словам, западные экономики столкнулись с растущей инфляцией и возвращением к стагфляции 1970-х годов. Также ожидается рост безработицы. В статье говорится, что в то же время беднейшие страны мира сталкиваются с голодом.

Автор добавляет, что «нельзя сказать, что санкции безболезненны для России». Со ссылкой на оценки Международного валютного фонда он пишет, что в 2022 году российская экономика может сократиться на 8,5% из-за снижения импорта.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что снижение цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах вряд ли возможно в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса.