Посольство России предупредило о последствиях антироссийских санкций для простых канадцев

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Политически мотивированная санкционная политика Оттавы в отношении Москвы сказывается, в первую очередь, на жизни простых канадцев, заявил советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.

По его словам, главный нарратив руководителей западных стран заключается в обвинении Москвы во всех действующих мировых кризисах, в числе которых — сбои в цепочках поставок, рост цен на топливо и неконтролируемая инфляция.

«Именно западные меры экономического принуждения лишь усугубили уже существующие негативные тенденции на мировом рынке продовольствия, энергетики и промышленности... Последствия не вызывают удивления и их не следует недооценивать», — говорится в статье Проскурякова.

Он назвал ограничительные меры контрпродуктивными, политически мотивированными и недальновидными, отметив, что они приводят к последствиям, которые отражаются на жизни простых людей.

Дипломат заявил, что таким двум крупнейшим по территории странам мира, как Канада и Россия, нужно сотрудничать, а не враждовать.

«Сотрудничество может быть беспроигрышным вариантом для всех... В этом бессмысленном противостоянии нет победителей», — заключил Проскуряков.

Власти Канады ранее анонсировали новый пакет санкций в отношении России.

3 июня Россия ввела санкции против ещё 41 гражданина Канады, среди которых руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники.

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