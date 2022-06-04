Глава Минфина ФРГ сообщил о планах посетить Киев

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер эфире телеканала Welt сообщил о получении приглашения посетить Киев.

«Я получил приглашение, и я его приму», — цитирует его ТАСС.

Министр напомнил о высказывании его коллеги из Украины, который заявил, что для Линднера «было бы полезно» посетить Киев».

При этом он не стал комментировать, должен ли принять аналогичное предложение канцлер ФРГ Олаф Шольц принять приглашение.

Ранее Линднер в интервью Financial Times высказался против конфискации собственности россиян в пользу Киева, отметив, что связанные с этим сложности «крайне велики». При этом он предложил провести политическую дискуссию по этому вопросу.