Глава Минфина ФРГ Линднер выступил против конфискации собственности россиян в пользу Киева
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Линднер обратил внимание на то, что государства, в основу устройства которых положено верховенство закона, должны гарантировать неприкосновенность частной собственности.
«Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — цитирует его ТАСС.
Глава Минфина ФРГ считает, что российских бизнесменов нужно убеждать в необходимости внести вклад «в выплату репараций Украине на добровольной основе».
Он предложил провести политическую дискуссию по данному вопросу, отметив, что готов в ней поучаствовать.
Ранее правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.