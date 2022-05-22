Глава Минфина ФРГ Линднер выступил против конфискации собственности россиян в пользу Киева

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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью Financial Times высказался против конфискации собственности россиян в пользу Киева, отметив, что связанные с этим сложности «крайне велики». При этом он предложил провести политическую дискуссию по этому вопросу.
Глава Минфина ФРГ Линднер выступил против конфискации собственности россиян в пользу Киева
  • AP

Линднер обратил внимание на то, что государства, в основу устройства которых положено верховенство закона, должны гарантировать неприкосновенность частной собственности.

«Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — цитирует его ТАСС.

Глава Минфина ФРГ считает, что российских бизнесменов нужно убеждать в необходимости внести вклад «в выплату репараций Украине на добровольной основе».

Он предложил провести политическую дискуссию по данному вопросу, отметив, что готов в ней поучаствовать.

Ранее правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.

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