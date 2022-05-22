Глава Минфина ФРГ Линднер выступил против конфискации собственности россиян в пользу Киева

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью Financial Times высказался против конфискации собственности россиян в пользу Киева, отметив, что связанные с этим сложности «крайне велики». При этом он предложил провести политическую дискуссию по этому вопросу.

AP

Линднер обратил внимание на то, что государства, в основу устройства которых положено верховенство закона, должны гарантировать неприкосновенность частной собственности. «Связанные с конфискацией сложности крайне велики», — цитирует его ТАСС. Глава Минфина ФРГ считает, что российских бизнесменов нужно убеждать в необходимости внести вклад «в выплату репараций Украине на добровольной основе». Он предложил провести политическую дискуссию по данному вопросу, отметив, что готов в ней поучаствовать. Ранее правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.