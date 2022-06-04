FТ: бизнес Абрамовича в Британии продадут за £1 двум европейским предпринимателям

Принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу британская телекоммуникационная группа Truphone будет продана двум европейским предпринимателям за £1, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В РИА Новости отметили, что сделку планируется заключить в июне — новыми владельцами станут немецкий бизнесмен Хакан Коч с 90% акций и его бизнес-партнёр Пиррос Куссиос с 10%.

При этом действующие владельцы компании должны будут инвестировать в неё более £10 млн и возьмут на себя ряд договорных обязательств, в числе которых — оплата долгов и штрафов, включая связанного с искажением фактов о структуре собственности компании на $660 тыс.

В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

В феврале Абрамович попал в санкционный список Великобритании.