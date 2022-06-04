FТ: бизнес Абрамовича в Британии продадут за £1 двум европейским предпринимателям

Короткая ссылка
Принадлежащая российскому бизнесмену Роману Абрамовичу британская телекоммуникационная группа Truphone будет продана двум европейским предпринимателям за £1, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В РИА Новости отметили, что сделку планируется заключить в июне — новыми владельцами станут немецкий бизнесмен Хакан Коч с 90% акций и его бизнес-партнёр Пиррос Куссиос с 10%.

При этом действующие владельцы компании должны будут инвестировать в неё более £10 млн и возьмут на себя ряд договорных обязательств, в числе которых — оплата долгов и штрафов, включая связанного с искажением фактов о структуре собственности компании на $660 тыс.

В конце мая российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

В феврале Абрамович попал в санкционный список Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить