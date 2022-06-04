Посольство России заявило о политизации США религиозной свободы других стран

Российское посольство в Вашингтоне указало на продолжающиеся попытки США политизировать свободу совести и вероисповедания, навешивая ярлыки на неугодные страны ради вмешательства во внутренние дела других государств.

Так в российской дипмиссии отреагировали на ежегодный доклад Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире.

Отмечается, что Вашингтон обвинил Москву в причастности к «систематическим и вопиющим» нарушениям религиозных прав граждан».

«В Вашингтоне продолжают политизировать свободу совести и вероисповедания. Бесцеремонно навешивают ярлыки на неугодные страны, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела», — приводит ТАСС сообщение российских дипломатов.

В Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира ранее заявили, что ситуация на Украине якобы представляет опасность для религиозных общин.

При этом в ведомстве утверждают, что Россия с 2014 года «притесняет» верующих на «оккупированных территориях».