В результате столкновения локомотива с поездом в Словакии ранены до 50 человек

Локомотив врезался в стоявший поезд в районе города Жилина в Словакии, до 50 человек получили ранения.

Об этом сообщает телеканал TA3 со ссылкой на управление полиции республики.

«Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают команды медиков.

Ранее стало известно, что один человек погиб и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в испанском автономном сообществе Каталония.