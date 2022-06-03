В результате столкновения локомотива с поездом в Словакии ранены до 50 человек

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Локомотив врезался в стоявший поезд в районе города Жилина в Словакии, до 50 человек получили ранения.
В результате столкновения локомотива с поездом в Словакии ранены до 50 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал TA3 со ссылкой на управление полиции республики.

«Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь», — говорится в сообщении.

На месте аварии работают команды медиков.

Ранее стало известно, что один человек погиб и 85 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в испанском автономном сообществе Каталония.

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