Песков прокомментировал включение его супруги и детей в санкционные списки Евросоюза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций со стороны ЕС против его супруги и детей.

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задаётся в Вашингтоне», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, оспаривать данное решение бесполезно, поскольку в ЕС отсутствует справедливый суд.

Ранее власти Евросоюза опубликовали новый санкционный список, в который вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

В частности, санкции были введены против супруги и детей Пескова.