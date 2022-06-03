Песков прокомментировал включение его супруги и детей в санкционные списки Евросоюза

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций со стороны ЕС против его супруги и детей.
Песков прокомментировал включение его супруги и детей в санкционные списки Евросоюза
  • РИА Новости

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задаётся в Вашингтоне», — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, оспаривать данное решение бесполезно, поскольку в ЕС отсутствует справедливый суд.

Ранее власти Евросоюза опубликовали новый санкционный список, в который вошли 65 физических лиц и 18 компаний из России.

В частности, санкции были введены против супруги и детей Пескова.

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