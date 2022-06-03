Политолог: на Западе считают день испорченным, если не придумали новые санкции против России
«Наверное, на Западе считают день испорченным, если не придумали новые санкции против России», — считает эксперт.
По его словам, методы выбора физических и юридических лиц, попавших в санкционные списки, «вызывают сомнения».
«Скоро, наверное, будут вводить ограничения по телефонным справочникам российских городов. Так и появятся в санкционных списках помимо политиков ещё и токари, педагоги... На большее фантазий не хватает», — считает Бальбек.
Ранее стало известно, что ЕС включил в санкционный список 65 физлиц и 18 юрлиц из России.
В него включили основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, супругу и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву.
3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.