Политолог: на Западе считают день испорченным, если не придумали новые санкции против России

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение властей Евросоюза внести в санкционный список 65 физических лиц и 18 компаний из России.

«Наверное, на Западе считают день испорченным, если не придумали новые санкции против России», — считает эксперт.

По его словам, методы выбора физических и юридических лиц, попавших в санкционные списки, «вызывают сомнения».

«Скоро, наверное, будут вводить ограничения по телефонным справочникам российских городов. Так и появятся в санкционных списках помимо политиков ещё и токари, педагоги... На большее фантазий не хватает», — считает Бальбек.

Ранее стало известно, что ЕС включил в санкционный список 65 физлиц и 18 юрлиц из России.

В него включили основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, супругу и детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.