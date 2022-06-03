Депутат Чепа назвал пострадавших от санкций против России

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал принятие Евросоюзом шестого пакета санкций против России.
Депутат Чепа назвал пострадавших от санкций против России
  • РИА Новости

«Действуя в тренде, заданном Штатами, европейские государства не осознают, что все эти санкции направлены в том числе и против самих европейских стран. Сегодня от этого максимально страдают в первую очередь именно европейцы», — считает депутат.

Он отметил, что происходящее сегодня, в том числе и угроза продовольственной безопасности во многих странах, — это результат политики США.

Ранее стало известно, что ЕС окончательно утвердил новый пакет санкций против России. 

31 мая лидеры стран ЕС согласовали данные санкции.

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