МИД: Россия передала США ноту о расторжении меморандума о взаимопонимании в сфере культуры

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Российская сторона 1 июня передала посольству США ноту о расторжении меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном в сфере культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: Россия передала США ноту о расторжении меморандума о взаимопонимании в сфере культуры
  • РИА Новости

«Действия американцев (по «отмене» русской культуры. — RT) привели к тому, что дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением мы передали 1 июня в посольство Соединённых Штатов Америки в Москве. В очередной раз обращаем внимание американской стороны, что на любой недружественный выпад Вашингтона последует неминуемый адекватный ответ», — заявила Мария Захарова.

Она напомнила, что меморандум был подписан в Москве в сентябре 1998 года.

30 мая российское правительство одобрило предложение Министерства иностранных дел России расторгнуть меморандум о взаимопонимании с США в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ.

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