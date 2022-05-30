Кабмин России расторг меморандум о взаимопонимании с США в сфере культуры
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о взаимопонимании между правительством России и правительством Соединённых Штатов Америки о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и средств массовой информации, подписанного в г. Москве 2 сентября 1998 года», — говорится в документе.
Уточняется, что МИД России поручено уведомить американскую сторону о принятом решении.
Ранее «Известия» писали, что Минобрнауки совместно с МИД России рассматривают возможность разорвать или приостановить соглашения с США в сфере научно-образовательного сотрудничества.