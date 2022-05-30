В России рассматривают возможность разорвать научно-образовательные соглашения с США

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Минобрнауки совместно с МИД России рассматривают возможность разорвать или приостановить соглашения с США в сфере научно-образовательного сотрудничества.

В Минобразования подтвердили «Известиям», что соответствующая работа ведётся, однако документы находятся в закрытом доступе.

Правовая база сотрудничества с США в образовательной сфере включает в себя Соглашение о научно-техническом сотрудничестве, Меморандум о взаимопонимании между правительствами о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ и ряд других документов.

По словам парламентария от КПРФ Сергея Обухова, на данный момент нет достаточной информации о том, какие из соглашений могут быть прекращены по инициативе Москвы, а какие прорабатываются на предмет расторжения при крайней необходимости или по воле США.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду, что американские и российские эксперты возобновят сотрудничество по ряду вопросов, в том числе по борьбе с коронавирусом и с изменением климата.

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