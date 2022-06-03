«Рёнхап»: инфляция в Южной Корее составила 5,4% в мае

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Инфляция в Южной Корее по итогам мая впервые за 14 лет достигла 5,4%.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на национальное статистическое управление.

«Цены на нефтепродукты, пищевые продукты, прошедшие обработку, услуги продолжили свой рост», — отметил высокопоставленный сотрудник статистического управления О Ун Сон.

Он добавил, что цены также увеличились и на сельскохозяйственную продукцию.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в беседе с RT выразил мнение о том, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, вызваны явно не последними событиями вокруг Украины: ошибочные шаги были сделаны в США во время пандемического кризиса, а также в Европе, где расчёт на краткосрочные контракты задрал цены на энергоносители. 

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