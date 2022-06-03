ABC News: три человека погибли при стрельбе у церкви в США

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Три человека, включая стрелка, погибли в результате стрельбы у церкви в американском штате Айова.

Сообщается, что трагедия произошла на парковке у церкви в городе Эймс.

Причины стрельбы выясняются.

Американский президент Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия в США.

Ранее телеканал TMJ4 сообщил, что в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах афроамериканца. В результате трагедии были ранены пять его родственников.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

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