ABC News: три человека погибли при стрельбе у церкви в США
Сообщается, что трагедия произошла на парковке у церкви в городе Эймс.
Причины стрельбы выясняются.
Американский президент Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия в США.
Ранее телеканал TMJ4 сообщил, что в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах афроамериканца. В результате трагедии были ранены пять его родственников.
2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.