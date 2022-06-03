AP: американец устроил погром в музее Далласа на $5 миллионов

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21-летний Брайан Эрнандес проник в музей изящных искусств Далласа и разбил экспонаты на сумму более $5 млн.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Среди разбитых экспонатов числятся древнегреческая амфора VI века до нашей эры и древнегреческая ваза, датируемая 450 годом до нашей эры.

Отмечается, что американцу грозит тюремный срок от пяти лет до пожизненного заключения.

На данный момент Эрнандес находится в тюрьме с залогом в размере $100 тыс.

26 мая 2018 года уроженец Воронежа Игорь Подпорин во время посещения Третьяковской галереи нанёс несколько ударов по картине «Иван Грозный и сын его Иван», написанной Репиным в 1885 году. Реставрация обошлась примерно в 20 млн рублей.

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