AP: американец устроил погром в музее Далласа на $5 миллионов

21-летний Брайан Эрнандес проник в музей изящных искусств Далласа и разбил экспонаты на сумму более $5 млн.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Среди разбитых экспонатов числятся древнегреческая амфора VI века до нашей эры и древнегреческая ваза, датируемая 450 годом до нашей эры.

Отмечается, что американцу грозит тюремный срок от пяти лет до пожизненного заключения.

На данный момент Эрнандес находится в тюрьме с залогом в размере $100 тыс.

26 мая 2018 года уроженец Воронежа Игорь Подпорин во время посещения Третьяковской галереи нанёс несколько ударов по картине «Иван Грозный и сын его Иван», написанной Репиным в 1885 году. Реставрация обошлась примерно в 20 млн рублей.